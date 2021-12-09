США допоможуть відбити атаку Росії у будь-який час – Байден

У розмові Зеленського з американським президентом порушувалося питання протистояння армії Росії

Росія знову погрожує Україні? Колаж "Сьогодні"

Закінчилися телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала понад 1,5 години.

Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Запевнення Байдена

"Президент Байден, як уже говорилося американською стороною після розмови з Путіним, під час самої розмови дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо Кремлем буде ухвалено рішення щодо ескалації на українському кордоні чи вторгнення. Байден дуже чітко сказав, що США разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій, якщо таке станеться", – повідомив Єрмак.

Також Єрмак повідомив, що президент Байден підтвердив, що США нададуть усю необхідну допомогу Україні для того, щоб Україна мала всі можливості дати будь-яку відсіч у будь-який час.

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