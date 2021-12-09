Кулеба предупредил Путина: Будет много мертвых российских солдат

Глава МИД Украины рассчитывает на поддержку НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба попросил союзников помочь Украине избежать войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время визита в Великобританию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае нового вторжения России будет "много мертвых российских солдат". Он также добавил, что работает с союзниками над способами сдерживания Кремля, но при этом украинские военные готовы защищать страну.

Об этом сообщает Sky News.

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"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену (агрессии. – Ред.) невыносимой для Путина", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что США и другие союзники могут нанести экономический удар по РФ – Украина же будет "сражаться на земле".

"Мне жаль говорить это, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", – сказал он.

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Кулеба не ожидает, что силы НАТО будут бороться вместе с украинскими войсками в случае вторжения России, однако рассчитывает на их поддержку.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию", – сказал Кулеба.

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