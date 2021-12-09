США и НАТО готовятся к вторжению России в Украину – Госдеп

Госсекретарь США Блинкен обсудил с генсекретарем НАТО Столтенбергом переговоры Байдена с Путиным

Госсекретарь Блинкен обсудил с генсекретарем НАТО Столтенбергом ответ России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президенту России Владимиру Путину не удалось "усыпить бдительность" американского лидера Джо Байдена во время переговоров 7 декабря и западные страны все же подготовят ответ Москве на случай ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогу телефонного разговора Госсекретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся 8 декабря.

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Что обсудили

Согласно сообщению, госсекретарь Блинкен 8 декабря обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом итоги переговоров между Байденом и Путиным, а также варианты ответа Североатлантического альянса на дальнейшую агрессию России против Украины.

"Секретарь высоко оценил продолжающиеся усилия Генерального секретаря по повышению осведомленности и единства в Североатлантическом союзе, а также его организацию успешной встречи министров иностранных дел НАТО 30 ноября – 1 декабря в Риге, Латвия", – также сказано в сообщении.

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