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США и НАТО готовятся к вторжению России в Украину – Госдеп

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 06:30
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Госсекретарь США Блинкен обсудил с генсекретарем НАТО Столтенбергом переговоры Байдена с Путиным
Госсекретарь Блинкен обсудил с генсекретарем НАТО Столтенбергом ответ России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Госсекретарь Блинкен обсудил с генсекретарем НАТО Столтенбергом ответ России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президенту России Владимиру Путину не удалось "усыпить бдительность" американского лидера Джо Байдена во время переговоров 7 декабря и западные страны все же подготовят ответ Москве на случай ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогу телефонного разговора Госсекретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся 8 декабря.

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Что обсудили

Согласно сообщению, госсекретарь Блинкен 8 декабря обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом итоги переговоров между Байденом и Путиным, а также варианты ответа Североатлантического альянса на дальнейшую агрессию России против Украины.

"Секретарь высоко оценил продолжающиеся усилия Генерального секретаря по повышению осведомленности и единства в Североатлантическом союзе, а также его организацию успешной встречи министров иностранных дел НАТО 30 ноября – 1 декабря в Риге, Латвия", – также сказано в сообщении.

Ситуация на границе

  • 7 декабря прошли двухчасовые переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Основной темой была Украина.
  • Чуть ранее в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось.
  • Байден по итогам переговоров с Путиным заявил, что Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных.
  • При этом в Украине опять звучат предположения, что концентрация российских войск у наших границ – это не подготовка к нападению, а элемент давления на Запад. Происходящее со стороны России возле границ Украины совершенно не напоминает подготовку к полномасштабному вторжению в нашу страну, считает секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
  • По результатам переговоров Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

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