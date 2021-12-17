Вторгнення не буде? У Байдена розповіли про плани Путіна на Україну

Таку заяву зробив радник адміністрації президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, якого ЗМІ називають дуже лояльним представником Вашингтону до Російської Федерації.
"Ми, в принципі, готові до діалогу. Зараз Росія виклала свої побоювання стосовно дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання", – сказав Салліван, передає PBS NewsHour.
Дані розвідки
Крім того, останні дані американської розвідки базуються на тому, що президент РФ Володимир Путін не має ухваленого рішення на столі щодо військових дій на території України.
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"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він ще не ухвалив рішення, тому жодних змін з минулого тижня... щодо цього немає", – заявив він.
Також, за словами Саллівана, не варто побоюватися поганих сценаріїв. Цитата радника Білого дому звучить так: "Путін, схоже, не має наміру вторгатися в Україну".
Ситуація
- Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з НАТО щодо можливої агресії Російської Федерації проти України.
- Сам президент Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв військову допомогу та санкції проти РФ у разі вторгнення. Але уточнив: американські солдати воювати із росіянами не будуть.
- Тим часом Кремль анонсував нові переговори Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Формат обраний тим самим – відеозв'язок.