Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Влада Події

Вторгнення не буде? У Байдена розповіли про плани Путіна на Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 23:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білий дім дослівно заявив: "Путін, схоже, не збирається вторгатися"
Експерти мають сумніви, на кого працює Джейк Салліван / Колаж "Сьогодні"
Експерти мають сумніви, на кого працює Джейк Салліван / Колаж "Сьогодні"

Таку заяву зробив радник адміністрації президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, якого ЗМІ називають дуже лояльним представником Вашингтону до Російської Федерації.

"Ми, в принципі, готові до діалогу. Зараз Росія виклала свої побоювання стосовно дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання", – сказав Салліван, передає PBS NewsHour.

Реклама

Дані розвідки

Крім того, останні дані американської розвідки базуються на тому, що президент РФ Володимир Путін не має ухваленого рішення на столі щодо військових дій на території України.

"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він ще не ухвалив рішення, тому жодних змін з минулого тижня... щодо цього немає", – заявив він.

Також, за словами Саллівана, не варто побоюватися поганих сценаріїв. Цитата радника Білого дому звучить так: "Путін, схоже, не має наміру вторгатися в Україну".

Реклама

Ситуація

  • Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з НАТО щодо можливої агресії Російської Федерації проти України.
  • Сам президент Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв військову допомогу та санкції проти РФ у разі вторгнення. Але уточнив: американські солдати воювати із росіянами не будуть.
  • Тим часом Кремль анонсував нові переговори Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Формат обраний тим самим – відеозв'язок.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

53 362

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти