Во время разговора Зеленского и Байдена РФ устроила информатаку – Резников

Российский фейк о якобы "провокации" со стороны украинского корабля "Донбасс" в Азовском море – это информационная атака во время переговоров президентов США и Украины.
Об этом сообщил в программе Право на владу на телеканале "1+1" министр обороны Алексей Резников.
"Было заявление российской стороны провокационное... Это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18 морских милях, это более 33 км в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть, мы на абсолютно законных основаниях там находились", – сказал он.
При этом Резников отметил, что на самом деле это была провокация россиян на фоне переговоров президентов США и Украины.
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"Интересно, что это провокационная информационная атака была осуществлена во время разговора Зеленского с Байденом. Хочу сообщить, что угрозы для нашего экипажа корабля нет. Никаких инцидентов не произошло. Сегодня продолжается гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", – сказал министр обороны.
Что за провокация в море
Вечером 9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила, что в непосредственной близости от Керченского пролива находится украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный Россией в 2014 году пролив.
В то же время в штабе Операции объединенных сил назвали эту информацию россиян фейком.
Разговор Зеленского с Байденом
- Вчера вечером президенты США и Украины полтора часа обсуждали ситуацию вокруг Украины, разговор Байдена с Путиным, требования Кремля относительно членства нашей страны в НАТО.
- Байден четко дал понять Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО принимает только Киев и Альянс – Россия здесь не имеет влияния. Также американский президент заверил, что США помогут отбить атаку России в любое время.
- Кроме того, США подключаются к переговорам по Донбассу. Формально они не будут входить в какой-то формат, но будут активно участвовать в мирном процессе.