Во время разговора Зеленского и Байдена РФ устроила информатаку – Резников

Министр обороны объяснил провокацию россиян с украинским кораблем "Донбасс"

Россия пыталась сорвать разговор Зеленского с Байденом? Коллаж "Сегодня"

Российский фейк о якобы "провокации" со стороны украинского корабля "Донбасс" в Азовском море – это информационная атака во время переговоров президентов США и Украины.

Об этом сообщил в программе Право на владу на телеканале "1+1" министр обороны Алексей Резников.

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"Было заявление российской стороны провокационное... Это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18 морских милях, это более 33 км в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть, мы на абсолютно законных основаниях там находились", – сказал он.

При этом Резников отметил, что на самом деле это была провокация россиян на фоне переговоров президентов США и Украины.

"Интересно, что это провокационная информационная атака была осуществлена во время разговора Зеленского с Байденом. Хочу сообщить, что угрозы для нашего экипажа корабля нет. Никаких инцидентов не произошло. Сегодня продолжается гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", – сказал министр обороны.

Что за провокация в море

Вечером 9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила, что в непосредственной близости от Керченского пролива находится украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный Россией в 2014 году пролив.

В то же время в штабе Операции объединенных сил назвали эту информацию россиян фейком.

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Разговор Зеленского с Байденом