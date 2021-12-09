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Опасный момент! Корабль ВМС Украины вошел в контакт с ФСБ в Керчинском проливе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 23:15
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Украинцы находились исключительно в международно признанных территориальных водах своей страны
"Донбасс" и не собирался в Крым, хотя ФСБ его уже ждала / Коллаж "Сегодня"
"Донбасс" и не собирался в Крым, хотя ФСБ его уже ждала / Коллаж "Сегодня"

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в непосредственной близости от Керченского пролива находится украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный российскими войсками в 2014 году Керченский пролив.

Об обеспокоенности, в частности, сообщило агентство "Интерфакс".

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Где заявка?

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ России.

По данным спецслужбы РФ, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Российская сторона заявляет, что при этом наш военный корабль не подавал заявок на прохождение Керченского пролива, что, оказывается Украина должна была сделать в соответствии с приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года.

"В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", – сообщили в пресс-службе ФСБ.

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Заявление Украины

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил позже дала свой комментарий.

"Относительно фейковых заявлений ФСБ РФ в сети Интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в заявлении.

Захват наших моряков

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