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Небезпечний момент! Корабель ВМС України увійшов у контакт із ФСБ у Керчинській протоці

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 23:15
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Українці знаходилися виключно у міжнародно визнаних територіальних водах своєї країни
"Донбас" і не збирався до Криму, хоча ФСБ на нього вже чекала / Колаж "Сьогодні"
"Донбас" і не збирався до Криму, хоча ФСБ на нього вже чекала / Колаж "Сьогодні"

Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що у безпосередній близькості від Керченської протоки знаходиться український військовий корабель "Донбас". У Росії висловили занепокоєння, що український корабель може спробувати пройти через захоплену російськими військами у 2014 році Керченську протоку.

Про стурбованість, зокрема, повідомила агенція "Інтерфакс".

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Де заявка?

"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання", – йдеться у заяві пресслужби ФСБ Росії.

За даними спецслужби РФ, вранці у четвер корабель управління "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. Російська сторона заявляє, що при цьому наш військовий корабель не подавав заявок на проходження Керченської протоки, що, виявляється, Україна повинна була зробити відповідно до наказу міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 року.

"О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою. Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", – повідомили у пресслужбі ФСБ.

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Заява України

Пресслужба штабу Операції об'єднаних сил пізніше надала свій коментар.

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі Інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не входило до чутливих зон. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", – сказано у заяві.

Захоплення наших моряків

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