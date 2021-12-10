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Під час розмови Зеленського та Байдена РФ влаштувала інформатаку – Резніков

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 11:40
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Міністр оборони пояснив провокацію росіян з українським кораблем "Донбас"
Росія намагалася зірвати розмову Зеленського з Байденом? Колаж "Сьогодні"
Росія намагалася зірвати розмову Зеленського з Байденом? Колаж "Сьогодні"

Російський фейк про нібито "провокацію" з боку українського корабля "Донбас" в Азовському морі – це інформаційна атака під час переговорів президентів США та України.

Про це повідомив у програмі Право на владу на телеканалі "1+1" міністр оборони Олексій Резніков.

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"Була заява російської сторони провокаційна... Це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу. Знаходилося за 18 морських миль, це понад 33 км в Азовському морі, яке є морем спільного використання. Тобто ми на абсолютно законних підставах там знаходилися", – сказав він.

При цьому Резніков зазначив, що насправді це була провокація росіян на тлі переговорів президентів США та України.

"Цікаво, що цю провокаційну інформаційну атаку було здійснено під час розмови Зеленського з Байденом. Хочу повідомити, що загрози нашому екіпажу корабля немає. Жодних інцидентів не сталося. Сьогодні триває гібридна війна, і Росія ніяк не заспокоїться", – сказав міністр оборони.

Що за провокація у морі

Увечері 9 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що у безпосередній близькості від Керченської протоки знаходиться український військовий корабель "Донбас". У Росії висловили стурбованість, що український корабель може спробувати пройти через захоплену Росією в 2014 році протоку.

Водночас у штабі Операції об'єднаних сил назвали цю інформацію росіян фейком.

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Розмова Зеленського з Байденом

  • Учора ввечері президенти США та України півтори години обговорювали ситуацію навколо України, розмову Байдена з Путіним, вимоги Кремля щодо членства нашої країни у НАТО.
  • Байден чітко дав зрозуміти Зеленському, що рішення про вступ України до НАТО ухвалює лише Київ та Альянс – Росія тут не має впливу. Також американський президент запевнив, що США допоможуть відбити атаку Росії у будь-який час.
  • Крім того, США підключаються до переговорів щодо Донбасу. Формально вони не входитимуть до якогось формату, але братимуть активну участь у мирному процесі.

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