Під час розмови Зеленського та Байдена РФ влаштувала інформатаку – Резніков

Російський фейк про нібито "провокацію" з боку українського корабля "Донбас" в Азовському морі – це інформаційна атака під час переговорів президентів США та України.
Про це повідомив у програмі Право на владу на телеканалі "1+1" міністр оборони Олексій Резніков.
"Була заява російської сторони провокаційна... Це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу. Знаходилося за 18 морських миль, це понад 33 км в Азовському морі, яке є морем спільного використання. Тобто ми на абсолютно законних підставах там знаходилися", – сказав він.
При цьому Резніков зазначив, що насправді це була провокація росіян на тлі переговорів президентів США та України.
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"Цікаво, що цю провокаційну інформаційну атаку було здійснено під час розмови Зеленського з Байденом. Хочу повідомити, що загрози нашому екіпажу корабля немає. Жодних інцидентів не сталося. Сьогодні триває гібридна війна, і Росія ніяк не заспокоїться", – сказав міністр оборони.
Що за провокація у морі
Увечері 9 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що у безпосередній близькості від Керченської протоки знаходиться український військовий корабель "Донбас". У Росії висловили стурбованість, що український корабель може спробувати пройти через захоплену Росією в 2014 році протоку.
Водночас у штабі Операції об'єднаних сил назвали цю інформацію росіян фейком.
Розмова Зеленського з Байденом
- Учора ввечері президенти США та України півтори години обговорювали ситуацію навколо України, розмову Байдена з Путіним, вимоги Кремля щодо членства нашої країни у НАТО.
- Байден чітко дав зрозуміти Зеленському, що рішення про вступ України до НАТО ухвалює лише Київ та Альянс – Росія тут не має впливу. Також американський президент запевнив, що США допоможуть відбити атаку Росії у будь-який час.
- Крім того, США підключаються до переговорів щодо Донбасу. Формально вони не входитимуть до якогось формату, але братимуть активну участь у мирному процесі.