В Украине разработали систему мониторинга олигархов – Данилов

С помощью новой системы в Украине будут проверять олигархов

СНБО разработала систему мониторинга олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть система, которая будет проверять украинских олигархов. Ее создали, чтобы быстро решать задачи, когда депутаты примут закон об олигархах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Реклама

"Уже разработали современную информационно аналитическую систему главного институционального центра нашей страны. Она имеет систему третьего класса высокого уровня сложности. Сможет мониторить всех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой нашего мониторинга", - сказал Данилов.

Он отметил, что система имеет три уровня работы. Она может проверять:

Открытые документы;

Документы для служебного пользования;

Документы с грифом "секретно".

Законо об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.

– теперь ожидаются изменения в законе. Многие критиковали документ. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию . С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

. С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН. В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".