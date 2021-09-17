Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Власть События

В Украине разработали систему мониторинга олигархов – Данилов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 19:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С помощью новой системы в Украине будут проверять олигархов
СНБО разработала систему мониторинга олигархов
СНБО разработала систему мониторинга олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть система, которая будет проверять украинских олигархов. Ее создали, чтобы быстро решать задачи, когда депутаты примут закон об олигархах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Реклама

Читайте также:

"Уже разработали современную информационно аналитическую систему главного институционального центра нашей страны. Она имеет систему третьего класса высокого уровня сложности. Сможет мониторить всех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой нашего мониторинга", - сказал Данилов.

Он отметил, что система имеет три уровня работы. Она может проверять:

  • Открытые документы;
  • Документы для служебного пользования;
  • Документы с грифом "секретно".

Законо об олигархах

  • 1 июля Верховная Рада приняла законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
  • Многие критиковали документ. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
  • В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".
Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять