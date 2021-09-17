В Україні розробили систему моніторингу олігархів – Данилов

За допомогою нової системи в Україні перевірятимуть олігархів

РНБО розробила систему моніторингу олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є система, яка буде перевіряти українських олігархів. Її створили, щоб швидко вирішувати завдання, коли депутати приймуть закон про олігархів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу.

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"Уже розробили сучасну інформаційно аналітичну систему головного інституційного центру нашої країни. Вона має систему третього класу найвищого рівня складності. Зможе моніторити всіх людей, які після прийняття закону про олігархів мають бути під системою нашого моніторингу", - сказав Данилов.

Він зазначив, що система має три рівні роботи. Вона може перевіряти:

Відкриті документи;

Документи для службового користування;

Документи з грифом "секретно".

Законо про олігархів

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом олігархів. 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі .

– тепер очікуються зміни в законі . Багато критикували документ. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії . З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, включення людини до спеціального реєстру, виходячи з його майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, включення людини до спеціального реєстру, виходячи з його майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН. У результаті 10 вересня Глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанки".