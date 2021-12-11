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В России оценили шансы на отказ НАТО от Украины и Грузии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 17:36
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Путин готов подождать решения НАТО. Но никто не знает, как надолго
Путин затеял политическую встряску, не будучи уверенным в победе / Коллаж "Сегодня"
Путин затеял политическую встряску, не будучи уверенным в победе / Коллаж "Сегодня"

Начиная свою геополитическую игру по недопущению расширения НАТО за счет Украины и Грузии, Кремль не очень-то и верит в ее успех. Об этом рассказали американскому агентству Bloomberg источники, близкие к правительству России.

Шансы на победу

По словам одного из источников, в Москве понимают, что вряд ли переговоры повлияют на желание Североатлантического альянса разместить свое оружие у российских границ. Точно также же в Кремле совершенно уверены, что нынешние власти Грузии, Молдовы и Украины не откажутся от евроатлантической интеграции.

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"Теперь, когда требования озвучены, Путин готов ждать, но не слишком долго. Если Путин решит, что он наткнулся на стену непонимания, я не исключаю реальной военную операцию", – считает Татьяна Становая, основатель политического консультанта R.Politik.

"Остается неясным, на что Москва может согласиться. Кремль по-прежнему опасается начинать войну в Украине, понимая, что это приведет к болезненным санкциям Запада и вызовет ожесточенную оппозицию на местах, по словам людей, близких к руководству. Но любая попытка Киева выступить против сепаратистских регионов вызовет подавляющую реакцию со стороны России, по словам высокопоставленных официальных лиц", – резюмирует Bloomber.

Ситуация

  • 10 декабря российский МИД выкатил официальное заявление, в котором потребовал, чтобы Запад отказался от продвижения НАТО на восток.
  • Тбилиси очень резко ответило на данное заявление. Министерство иностранных дел Грузии сообщило о "неприемлемости" заявления МИД России относительно условий расширения Североатлантического альянса.
  • Даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал отказом на требование РФ заблокировать перспективу членства Украины и других стран восточной Европы в Североатлантический альянс.
  • Тем не менее, по данным американской прессы, Белый дом отложил на время отправку в Украину дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.

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