В России оценили шансы на отказ НАТО от Украины и Грузии

Путин готов подождать решения НАТО. Но никто не знает, как надолго

Путин затеял политическую встряску, не будучи уверенным в победе / Коллаж "Сегодня"

Начиная свою геополитическую игру по недопущению расширения НАТО за счет Украины и Грузии, Кремль не очень-то и верит в ее успех. Об этом рассказали американскому агентству Bloomberg источники, близкие к правительству России.

Шансы на победу

По словам одного из источников, в Москве понимают, что вряд ли переговоры повлияют на желание Североатлантического альянса разместить свое оружие у российских границ. Точно также же в Кремле совершенно уверены, что нынешние власти Грузии, Молдовы и Украины не откажутся от евроатлантической интеграции.

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"Теперь, когда требования озвучены, Путин готов ждать, но не слишком долго. Если Путин решит, что он наткнулся на стену непонимания, я не исключаю реальной военную операцию", – считает Татьяна Становая, основатель политического консультанта R.Politik.

"Остается неясным, на что Москва может согласиться. Кремль по-прежнему опасается начинать войну в Украине, понимая, что это приведет к болезненным санкциям Запада и вызовет ожесточенную оппозицию на местах, по словам людей, близких к руководству. Но любая попытка Киева выступить против сепаратистских регионов вызовет подавляющую реакцию со стороны России, по словам высокопоставленных официальных лиц", – резюмирует Bloomber.

Ситуация