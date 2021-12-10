Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Угроза конфликта на всю Европу: в НАТО согласились на требование России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 декабря, 22:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к переговорам, но есть ряд условий
Столтенберг обратился к Российской Федерации: "Мы готовы к переговорам"
Столтенберг обратился к Российской Федерации: "Мы готовы к переговорам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на требование Российской Федерации заблокировать перспективу членства Украины и других стран восточной Европы в Североатлантический альянс отказом, но не исключил разговора о беспокойстве Москвы из-за действий Запада.

Об этом сообщает Интерфакс- Украина.

Реклама

Генсек НАТО объяснил, что переговоры по вопросам, которые озвучила Москва, возможны. Но речь не идет о компромиссе за счет Украины и ее права самостоятельно принимать решения.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", – сказал он.

Что предлагала Россия

Напомним, что 10 декабря в МИДе РФ сделали предупреждение о возможном масштабном конфликте в Европе из-за действий НАТО в Украине. Там отметили, что Альянс, "втягивает" Украину в себя, это в свою очередь может привести "к появлению ударных ракетных комплексов". Москва также потребовала возобновить диалог между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Реклама

Без темы Украины в НАТО не прошли и переговоры Путина с Байденом 7 декабря. В Кремле просили Вашингтон предоставить гарантии по поводу непродвижения НАТО на восток.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

66 035

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять