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Масштабный конфликт в Европе! Москва сделала опасное предупреждение

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 декабря, 20:21
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Россия прогнозирует, что вступление Украины в НАТО ничем хорошим не обернется
Москва не в восторге, что США хотят видеть Украину в НАТО
Москва не в восторге, что США хотят видеть Украину в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо и в качестве повода используют ситуация в Украине. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

Российская сторона считает, что отношения с Западом "подошли к критической черте", что в свою очередь провоцирует серьезные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе".

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"Такое безответственное поведение (НАТО –ред.) создает неприемлемые угрозы для безопасности нашей страны, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорится в заявлении МИД.

В МИД РФ отметили, что Альянс, "втягивает" Украину в себя, это в свою очередь может привести "к появлению ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем в Центральную Россию и других дестабилизирующих вооружений".

Ранее МИД РФ сообщал о том, что курс Украины на вступление в НАТО создаст угрозы для безопасности РФ.

Россия боится вступления Украины в НАТО

Путин обратился к Байдену

7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом из-за угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей хозяин Кремля требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако американский лидер отказался давать какие-либо гарантии и предупредил главу российского государства о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину.

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