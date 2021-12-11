Резкое заявление Грузии: Тбилиси дал ответ на ультиматум МИД России

Вопрос вступления в НАТО остается болезненным

Грузия ответила России так, что Москве это точно не понравится/Коллаж "Сегодня"

Грузия не собирается отказываться от вступления в НАТО, несмотря на то, что этого желает Россия. Министерство иностранных дел Грузии сообщило о "неприемлемости" заявления МИД России относительно расширения Североатлантического альянса.

Об этом cообщает местное агентство Грузия online.

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Ответ Тбилиси

"3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", – сказано в заявлении МИД Грузии.



Тбилиси отмечает, что вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. И эта цель также отражена в Конституции Грузии. Также в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.



"Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для министерства иностранных дел", – говорится в заявлении МИД Грузии.

Требования России

Напомним, в пятницу МИД России опубликовал свое официальное заявление с требованиями не расширять НАТО на восток.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – сказано в заявлении МИД России.

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Москва настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с РФ стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.

Вопрос НАТО