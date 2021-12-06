Иск Януковича против Рады зарегистрировали в суде – чего он добивается

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) зарегистрировали иск беглого экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде.
Об этом сообщила представительница парламента в Конституционном Суде и народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram.
"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21). Согласно статье 22 КАСУ, дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК", – подчеркнула нардеп.
Далее по теме
Она добавила, что в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения".
По ее словам, это может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.
Янукович против Рады
27 ноября представитель беглого экс-президента Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, будто тот хочет обжаловать в суде постановление Верховной Рады об отстранении его от должности главы государства. Речь идет о законности принятия парламентом постановления о самоустранении Януковича с поста президента.
Совгиря же заявила, в частности, что Кодексом административного судопроизводства Украины предусмотрен шестимесячный срок на обжалование подобного постановления в суде со дня его принятия. Следовательно, открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суде было бы грубым нарушением закона.
Кроме того, по словам нардепа, статьей 151 Кодекса "запрещено принятие мер обеспечения иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады".
Суды над Януковичем в Украине
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.