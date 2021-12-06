Позов Януковича проти Ради зареєстрували в суді – чого він добивається

Такі позови мають подавати до Верховного Суду, зауважила Ольга Совгиря

ОАСК зареєстрував позов Януковича. Фото: колаж "Сьогодні"

В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) зареєстрували позов експрезидента Віктора Януковича до Верховної Ради.

Про це повідомила представниця парламенту у Конституційному Суді та народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram.

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"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього Президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21). Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК", – наголосила нардеп.

Вона додала, що у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення".

За її словами, це може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

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Янукович проти Ради

27 листопада представник експрезидента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасир повідомив, нібито той хоче оскаржити в суді постанову Верховної Ради щодо усунення його з посади глави держави. Йдеться про законність ухвалення парламентом постанови про самоусунення Януковича з посади президента.

Совгиря ж тоді заявила, зокрема, що Кодексом адміністративного судочинства України передбачено 6-місячний строк на оскарження подібної постанови до суду з дня її ухвалення. Відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону.

Крім того, за словами нардепки, статтею 151 Кодексу "заборонено вжиття заходів забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради".

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