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Янукович подал иск против Верховной Рады: за что будет судиться

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 ноября, 13:31
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Президент-беглец считает, что с ним поступили несправедливо
Янукович будет судится с Верховной Радой. Фото: коллаж "Сегодня"
Янукович будет судится с Верховной Радой. Фото: коллаж "Сегодня"

Беглый экс-президент Виктор Янукович оспорит в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины.

Об этом сообщил представитель Януковича – Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

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"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", – говорится в сообщении.

Что известно?

Речь о принятом 22 февраля 2014 года депутатам Верховной Рады постановлении "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

По мнению представителя Януковича, это "антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами".

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"Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", – добавил Кирасир.

По его словам, в Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть.

"Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу. Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов", – сказано в заявлении.

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Суды над Януковичем в Украине

  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
  • 15 октября 2019 года латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.

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