Янукович подав позов проти Верховної Ради: за що судитиметься

Президент-втікач вважає, що з ним вчинили несправедливо

Янукович судитиметься з Верховною Радою. Фото: колаж "Сьогодні"

Експрезидент-втікач Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його усунення з посади президента України.

Про це повідомив представник Януковича – Юрій Кірасир на своїй сторінці у Facebook.

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"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

Йдеться про ухвалену 22 лютого 2014 року депутатами Верховної Ради постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України".

На думку представника Януковича, це "антиконституційне рішення – ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими – у страху перед шаленими озброєними радикалами".

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"Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", – додав Кірасир.

За його словами, у Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон ,захопити владу.

"Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом. І саме цей шлях призвів Україну до катастрофи. Втрата Криму, розв'язання війни на Донбасі, пограбування власного народу, мільйонів українських біженців по всьому світу, скорочення населення, перетворення держави на найбіднішу в Європі, втрата суверенітету – жахлива ціна, яку заплатив багатомільйонний народ, лише заради захоплення влади за всяку ціну та спрагу наживи купки авантюристів", – сказано у заяві.

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