Янукович подав позов проти Верховної Ради: за що судитиметься

Експрезидент-втікач Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його усунення з посади президента України.
Про це повідомив представник Януковича – Юрій Кірасир на своїй сторінці у Facebook.
"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо?
Йдеться про ухвалену 22 лютого 2014 року депутатами Верховної Ради постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України".
На думку представника Януковича, це "антиконституційне рішення – ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими – у страху перед шаленими озброєними радикалами".
"Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", – додав Кірасир.
За його словами, у Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон ,захопити владу.
"Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом. І саме цей шлях призвів Україну до катастрофи. Втрата Криму, розв'язання війни на Донбасі, пограбування власного народу, мільйонів українських біженців по всьому світу, скорочення населення, перетворення держави на найбіднішу в Європі, втрата суверенітету – жахлива ціна, яку заплатив багатомільйонний народ, лише заради захоплення влади за всяку ціну та спрагу наживи купки авантюристів", – сказано у заяві.
Суди над Януковичем в Україні
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який нині переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією Межигір'я.
- 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
- Януковичів підозрюють у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, завдані цим збитки державі перевищують 500 млн грн.
- 15 жовтня 2019 року латвійський суд вирішив конфіскувати 30 млн доларів ексчиновників часів Януковича. Тепер питання повернення злочинних активів в Україні вирішуватиметься на міжурядовому рівні.