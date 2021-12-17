"Никаких сомнений": ЕС принял единое решение по России из-за Украины

Россию ждет серьезное наказание – в Москве уже нервно отреагировали

ЕС решил продлить санкции против России. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз единогласно решил продлить экономические санкции против России в случае эскалации против Украины.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

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"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену. Лидеры Европейского совета единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России", – написал он.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции дорого обойдутся России.

"Пусть не будет никаких сомнений. Если Россия выступит против Украины, Союз сможет принять санкции, которые могут дорого обойтись. Мы проделали свою работу в этом отношении", – сказала она.

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Также ЕС призывает Россию выполнить свою часть сделки и придерживаться Минских договоренностей.

Реакция РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение лидеров стран ЕС. Он назвал продление рестрикций рутинной процедурой, которая повторяется каждые полгода и, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения, сообщают Известия.

"Мы к ним привыкли, мы работаем в условиях этих санкций. Я не думаю что эти санкции достигают какого-то результата, на который они были рассчитаны. Ну что, будем воспринимать их как должное, отвечать своими санкциями. Мы тоже вводили ограничения после этих санкций. Это тоже будем продолжать", – заявил он.

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Санкции против России