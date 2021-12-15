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Кто в ЕС тормозит санкции против России: Bloomberg назвал 4 страны

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
15 декабря, 14:10
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Агентство узнало о разногласиях в ЕС из-за санкций против России
Несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию высокопоставленных дипломатов и официальных лиц.

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По данным агентства, эти четыре страны настаивают, что важнее провести переговоры с Москвой, а не предупреждать ее "о болезненных экономических мерах". Однако другие страны — члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее "сдержит президента России Владимира Путина".

Как сообщил один из источников агентства, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций.

Однако Германия и страны, которые ее поддерживают, считают, что нужно дождаться действий России и подготовить конкретный ответ. Эти государства подчеркивают, что в случае вторжения будут приняты меры, однако сомневаются, необходимо ли их прорабатывать детально заранее, "учитывая неопределенность намерений Путина".

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Санкции против России

  • США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • Также Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава ЕК напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
  • В то же время правительство Германии призвало членов конгресса США не вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". По данным российских СМИ, конгрессмены не внесли в бюджет США на 2022 год упоминание о санкциях против газопровода. Но внесли дополнительные средства для армии Украины.

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