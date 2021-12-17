"Жодних сумнівів": ЄС ухвалив єдине рішення щодо Росії через Україну

Європейський Союз одноголосно вирішив продовжити економічні санкції проти Росії у разі ескалації проти України.
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.
"Якщо Росія здійснить подальші військові дії проти України, це матиме масштабні наслідки та дуже високу ціну. Лідери Європейської ради одноголосно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії", – написав він.
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Крім того, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції дорого обійдуться Росії.
"Нехай не буде жодних сумнівів. Якщо Росія виступить проти України, Союз зможе прийняти санкції, які можуть дорого обійтися. Ми проробили свою роботу щодо цього", – сказала вона.
Також ЄС закликає Росію виконати свою частину угоди та дотримуватися Мінських домовленостей.
Реакція РФ
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров прокоментував рішення лідерів країн ЄС. Він назвав продовження рестрикцій рутинною процедурою, яка повторюється кожні півроку і, на його думку, не припиниться, доки не будуть нормалізовані відносини, повідомляють Известия.
"Ми до них звикли, ми працюємо при цих санкціях. Я не думаю, що ці санкції досягають якогось результату, на який вони були розраховані. Ну що, сприйматимемо їх як належне, відповідатимемо своїми санкціями. Ми також запроваджували обмеження після цих санкцій. Це теж продовжуватимемо", – заявив він.
Санкції проти Росії
- США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
- Також Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Голова ЄК нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
- Крім того, Bloomberg назвав 4 країни, які гальмують санкції проти РФ.