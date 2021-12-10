США действительно давят на Украину? В Белом доме дали четкий ответ

Ранее российские и западные СМИ распространили информацию, что Вашингтон якобы пойдет на уступки России

Джен Псаки. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не оказывают давление на Украину, чтобы она пошла на уступки в отношении временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом она сказала во время брифинга.

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На вопрос, давят ли США на Украину, чтобы Киев уступил часть земель России в рамках "мер по сдерживанию дальнейшей агрессии России", Псаки сказала: "Нет, это абсолютно неверно".

Она подчеркнула, что Байден во время разговора с Зеленским был намерен передать украинскому президенту информацию относительно предыдущего разговора с российским главой Владимиром Путиным по поводу накоплений войск РФ у границы Украины.

Байден, как и раньше Блинкен, добавила Псаки, "подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Что известно?

Накануне агентство AP со ссылкой на собственные источники сообщило, что США якобы давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков. Предложенные "уступки" могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами.

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