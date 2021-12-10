США справді тиснуть на Україну? У Білому домі дали чітку відповідь

Раніше російські та західні ЗМІ поширили інформацію, що Вашингтон нібито піде на поступки Росії

Джен Псакі. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не чинять тиску на Україну, щоб вона пішла на поступки стосовно тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це вона сказала під час брифінгу.

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На питання, чи тиснуть США на Україну, щоб Київ поступився частиною земель Росії в рамках "заходів зі стримування подальшої агресії Росії", Псакі сказала: "Ні, це абсолютно невірно".

Вона наголосила, що Байден під час розмови із Зеленським мав намір передати українському президенту інформацію щодо попередньої розмови з російським головою Володимиром Путіним стосовно накопичень військ РФ біля кордону України.

Байден, як і раніше Блінкен, додала Псакі, "підкреслив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

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Що відомо?

Напередодні агентство AP із посиланням на власні джерела повідомило, що США нібито тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз перебувають під контролем проросійських бойовиків. Запропоновані поступки можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами.

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