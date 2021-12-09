США "шантажують" Україну Донбасом: ЗМІ дізналися, яких поступок чекають від Києва

Перед президентом США Джо Байденом стоятиме виклик, кажуть журналісти

США можуть попросити Україну частину автономії для окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

США нібито тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела у Держдепартаменті США.

Реклама

"Для Байдена виклик полягатиме в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі факти на місцях на сході України, не показуючи при цьому поступливості Путіну, що може підбадьорити російського лідера та викликати нову хвилю засуджень з боку республіканців, тоді як популярність Байдена вже падає", – йдеться у повідомленні.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав, що Україну можуть запитати про готовність зробити якийсь крок назустріч питанням окупованих територій Донбасу. Запропоновані поступки можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами.

"Але я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які поставили б під загрозу їхній суверенітет чи здатність уряду приймати рішення", – додав Пайфер.

Реклама

Російська окупація Донбасу