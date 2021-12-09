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США "шантажують" Україну Донбасом: ЗМІ дізналися, яких поступок чекають від Києва

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
9 грудня, 14:40
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Перед президентом США Джо Байденом стоятиме виклик, кажуть журналісти
США можуть попросити Україну частину автономії для окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
США можуть попросити Україну частину автономії для окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

США нібито тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела у Держдепартаменті США.

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"Для Байдена виклик полягатиме в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі факти на місцях на сході України, не показуючи при цьому поступливості Путіну, що може підбадьорити російського лідера та викликати нову хвилю засуджень з боку республіканців, тоді як популярність Байдена вже падає", – йдеться у повідомленні.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав, що Україну можуть запитати про готовність зробити якийсь крок назустріч питанням окупованих територій Донбасу. Запропоновані поступки можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами.

"Але я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які поставили б під загрозу їхній суверенітет чи здатність уряду приймати рішення", – додав Пайфер.

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Російська окупація Донбасу

  • Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" мінських угод.
  • 2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
  • Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

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