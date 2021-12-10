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Білий дім після розмови Байдена та Зеленського: Жодних рішень щодо України без України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
10 грудня, 08:48
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Американський лідер вкотре підтвердив непохитну відданість США суверенітету України
Розмова президентів тривала понад 1,5 години. Фото: колаж "Сьогодні"
Розмова президентів тривала понад 1,5 години. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден у телефонній розмові запевнив президента України Володимира Зеленського, що США віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України".

Про це повідомляє Білий дім.

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"Він (Джо Байден. – Ред.) підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України", – йдеться у повідомленні.

Лідери закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія – найкращий спосіб досягти значного прогресу у вирішенні конфлікту.

"Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів співпрацювати на підтримку заходів щодо зміцнення довіри для просування виконання Мінських угод, на підтримку "нормандського формату", – вказується у повідомленні Білого дому.

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Як пройшли переговори

  • Телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали понад 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України.
  • Крім того, Байден підтвердив, що США нададуть усю необхідну допомогу нашій країні для того, щоб Україна мала всі можливості дати будь-яку відсіч у будь-який час.
  • Також президенти США та України обговорювали питання формату переговорів щодо Донбасу. Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Сполучені Штати ухвалили для себе чітке рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься, це залежатиме від багатьох обставин.

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