"Ужасно! Готовятся уничтожать" – на российском ТВ паника из-за новой должности Яроша

Скабеева свалили в кучу Дмитрия Яроша, "Байрактар" и Старомарьевку

Вчера граждане России очень плохо спали ночью после заявления Скабеевой / Коллаж "Сегодня"

Назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины заставило главную пропагандистку российского телевидения Ольгу Скабееву забить тревогу в прямом эфире.

"Это срочная новость и довольно ужасная. Бывший лидер "Правого сектора" Ярош официально назначен советником главкома ВСУ Залужного. Того самого, который отдал приказ взять Старомарьевке и нанести удар "Байрактар". То есть готовятся уничтожать", – заявила Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".

Ярош и "Байрактар"