"Жахливо! Готуються знищувати" – на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша

Призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройними силами України змусило головну пропагандистку російського телебачення Ольгу Скабєєву забити на сполох у прямому ефірі.
"Це термінова новина та досить жахлива. Колишнього лідера "Правого сектору" Яроша офіційно призначено радником головкому ЗСУ Залужного. Того самого, який наказав взяти Старомар'ївку і завдати удару "Байрактар". Тобто готуються знищивати", – заявила Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1" .
Ярош та "Байрактор"
- Заява про повернення до збройних сил України лідера "Правого сектору" відбулася на тлі першого удару безпілотника "Байрактор" за позиціями бойовиків на Донеччині. Цей дрон нещодавно був куплений у Туреччини.
- В Росії відразу почали висловлювати стурбованість за фактом застосування Збройними силами України ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі... та загрожувати.
- При цьому Україна заявила, що веде переговори з Туреччиною щодо створення у нас виробничих потужностей з випуску безпілотників Bayraktar.
- 30 жовтня у ЗМІ з'явилося повідомлення, що сили ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївку, яке знаходиться у "сірій" зоні Донбасу.
- Київ наполегливо спростовує це повідомлення, проте Москва продовжує вимагати... повернути їй громадян Росії – мешканців Старомар'ївки.