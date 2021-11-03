"Жахливо! Готуються знищувати" – на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша

Скабєєва звалила до купи Дмитра Яроша, "Байрактар" та Старомар'ївку

Вчора громадяни Росії дуже погано спали вночі після заяви Скабєєвої / Колаж "Сьогодні"

Призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройними силами України змусило головну пропагандистку російського телебачення Ольгу Скабєєву забити на сполох у прямому ефірі.

"Це термінова новина та досить жахлива. Колишнього лідера "Правого сектору" Яроша офіційно призначено радником головкому ЗСУ Залужного. Того самого, який наказав взяти Старомар'ївку і завдати удару "Байрактар". Тобто готуються знищивати", – заявила Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1" .

Ярош та "Байрактор"