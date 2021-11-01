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Україна вироблятиме озброєння, від якого Росія з жахом

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 15:25
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Безпілотники збудують з нуля
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Туреччина ведуть переговори щодо створення в Україні виробничих потужностей з виробництва безпілотників Bayraktar . Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, між компанією Baykar та Міноборони України вже є меморандум щодо відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру, а також плани створення заводу для виробництва цих апаратів.

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"Насправді це питання, мабуть, місяців, а не років. Наразі ведуться роботи для того, щоб виділити відповідну земельну ділянку та розпочати предметні роботи з будівництва центру зберігання та ремонту", – сказав він.

Він зазначив, що також йдуть роботи зі створення виробничих потужностей та початку виробництва "Байракторів" в Україні.

"Йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", вони можуть використовуватися як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", – додав він.

"Байрактари" зацікавили багато країн у Європі та Азії.

Також він додав, що Україна і Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci, на яке українська сторона поставляє двигуни і деякі інші запасні частини.

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Турецькі дрони

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