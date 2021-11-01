Україна вироблятиме озброєння, від якого Росія з жахом

Україна та Туреччина ведуть переговори щодо створення в Україні виробничих потужностей з виробництва безпілотників Bayraktar . Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, між компанією Baykar та Міноборони України вже є меморандум щодо відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру, а також плани створення заводу для виробництва цих апаратів.
"Насправді це питання, мабуть, місяців, а не років. Наразі ведуться роботи для того, щоб виділити відповідну земельну ділянку та розпочати предметні роботи з будівництва центру зберігання та ремонту", – сказав він.
Він зазначив, що також йдуть роботи зі створення виробничих потужностей та початку виробництва "Байракторів" в Україні.
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"Йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", вони можуть використовуватися як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", – додав він.
"Байрактари" зацікавили багато країн у Європі та Азії.
Також він додав, що Україна і Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci, на яке українська сторона поставляє двигуни і деякі інші запасні частини.
Турецькі дрони
- Ще у липні Військово-Морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2.
- Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан – у війні з Вірменією під час витіснення. вірменських військових формувань у Нагірному Карабаху. За даними азербайджанських ЗМІ У 2020 році турецькі безпілотники, якими озброєна азербайджанська армія, за 44 дні військової кампанії знищили 90 вірменських танків.
- Раніше ми повідомляли, що українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками та вітчизняними роботами-розвідниками .
- Також нагадаємо, в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл" .
Німеччина та Франція стурбована застосуванням українською армією турецького безпілотника Байрактар . Країни побоюються ескалації збройного конфлікту на Донеччині.