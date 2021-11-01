Украина будет производить вооружение, от которого Россия в ужасе

Украина и Турция ведут переговоры о создании в Украине производственных мощностей по производству беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио Свобода.
По его словам, между компанией Baykar и Минобороны Украины уже есть меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра, а также планы создания завода для производства этих аппаратов.
"На самом деле это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. Сейчас ведутся работы для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок и начать предметные работы по строительству центра хранения и ремонта", – сказал он.
Он отметил, что также идут работы по созданию производственных мощностей и началу производства "Байрактаров" в Украине.
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"Речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", они могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", – добавил он.
"Байрактары" заинтересовали многие страны в Европе и Азии.
Также он добавил, что у Украины и Турции уже есть совместное предприятие по производству беспилотников нового типа Akinci, на которое украинская сторона поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.
Турецкие дроны
- Еще в июле Военно-Морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
- Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований в Нагорном Карабахе. По данным азербайджанских СМИ, в 2020 году турецкие беспилотники, которыми вооружена азербайджанская армия, за 44 дня военной кампании уничтожили 90 армянских танков.
- Ранее мы сообщали, что украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками.
- Также напомним, в Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол".
Германия и Франция обеспокоена применением украинской армией турецкого беспилотника Байрактар. Страны опасаются эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.