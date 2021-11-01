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Украина будет производить вооружение, от которого Россия в ужасе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 15:25
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Беспилотники построят с нуля
В Украине могут начать выпускать беспилотники Bayraktar
В Украине могут начать выпускать беспилотники Bayraktar / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Турция ведут переговоры о создании в Украине производственных мощностей по производству беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио Свобода.

По его словам, между компанией Baykar и Минобороны Украины уже есть меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра, а также планы создания завода для производства этих аппаратов.

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"На самом деле это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. Сейчас ведутся работы для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок и начать предметные работы по строительству центра хранения и ремонта", – сказал он.

Он отметил, что также идут работы по созданию производственных мощностей и началу производства "Байрактаров" в Украине.

"Речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", они могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", – добавил он.

"Байрактары" заинтересовали многие страны в Европе и Азии.

Также он добавил, что у Украины и Турции уже есть совместное предприятие по производству беспилотников нового типа Akinci, на которое украинская сторона поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.

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Турецкие дроны

Германия и Франция обеспокоена применением украинской армией турецкого беспилотника Байрактар. Страны опасаются эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

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