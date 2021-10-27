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"Что это было?": Москва заявила о немедленной реакции по беспилотнику ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 октября, 22:50
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От делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу требовали дать пояснения
Грызлов и вся российская делегация с сепаратистами требовали ответить за беспилотник / Коллаж "Сегодня"
Грызлов и вся российская делегация с сепаратистами требовали ответить за беспилотник / Коллаж "Сегодня"

Россия выражает обеспокоенность по факту применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе... и угрожает. Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

Об этом сообщает агенство ТАСС.

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Реакция Москвы

После сообщения Минобороны Украины о применении беспилотника, купленного в Турции, из Москвы начали поступать сообщения, что, оказывается, Украине нельзя применять беспилотники на своей территории.

"Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА "Байрактар" на Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса (сепаратистов, представляющих самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР – авт.) прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", – заявил Грызлов по итогам заседания.

Также он добавил, что своим требованием о смене состава участников со стороны самопровозглашенных образований из Донбасса Украина сорвала очередное заседание гуманитарной подгруппы. "Непонятно, каким образом украинские представители продолжают вести переговоры вопреки позиции правительства Украины", – подчеркнул полпред РФ.

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Российские беспилотники

  • При этом Грызлова и компанию не смущает тот факт, что российские беспилотники постоянно используются на Донбассе.
  • Например, только 18 октября в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
  • 13 июля на севере Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотника "Орлан-3М", который был успешно подавлен украинской системой радиоэлектронной борьбы.

Турецкие дроны

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27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

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