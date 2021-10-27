"Что это было?": Москва заявила о немедленной реакции по беспилотнику ВСУ

Россия выражает обеспокоенность по факту применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе... и угрожает. Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.
Об этом сообщает агенство ТАСС.
Реакция Москвы
После сообщения Минобороны Украины о применении беспилотника, купленного в Турции, из Москвы начали поступать сообщения, что, оказывается, Украине нельзя применять беспилотники на своей территории.
"Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА "Байрактар" на Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса (сепаратистов, представляющих самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР – авт.) прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", – заявил Грызлов по итогам заседания.
Также он добавил, что своим требованием о смене состава участников со стороны самопровозглашенных образований из Донбасса Украина сорвала очередное заседание гуманитарной подгруппы. "Непонятно, каким образом украинские представители продолжают вести переговоры вопреки позиции правительства Украины", – подчеркнул полпред РФ.
Российские беспилотники
- При этом Грызлова и компанию не смущает тот факт, что российские беспилотники постоянно используются на Донбассе.
- Например, только 18 октября в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
- 13 июля на севере Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотника "Орлан-3М", который был успешно подавлен украинской системой радиоэлектронной борьбы.
Турецкие дроны
- Еще в июле Военно-Морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
- Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований в Нагорном Карабахе. По данным азербайджанских СМИ, в 2020 году турецкие беспилотники, которыми вооружена азербайджанская армия, за 44 дня военной кампании уничтожили 90 армянских танков.
- Ранее мы сообщали, что украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками.
- Также напомним, в Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол".