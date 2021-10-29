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Российский МИД потребовал от ВСУ освободить 37 своих граждан

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 октября, 23:01
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МИД России перепутал село на Донбассе с "фильтрационным лагерем"

В пятницу, 29 октября Москва перешла на новый уровень нагнетания истерии по ситуации в Украине. Российской МИД нашел в "серой зоне" на Донбассе "фильтрационный лагерь", где якобы находятся их граждане, и выразил свой ужас по поводу происходящего в адрес ФРГ, Франции и ОБСЕ.

Соответствующее обращение дипломатическое ведомство России разместило на своем сайте.

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"Отдайте граждан России!"

МИД России, ссылаясь на сообщения каких-то СМИ, потребовал, чтобы Вооруженные силы Украины освободили "удерживаемых" в плену 37 граждан России, проживающих в находящемся в "серой зоне" украинском селе Старомарьевка.

"По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т.н. "фильтрационных мероприятий". Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие "мероприятия" проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям", – говорится в заявление МИД России.

При этом российские дипломаты признают, что на въезде в село появились представители Международного Комитета Красного Креста, а вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Заявление Украины

Москва упорно не желает слышать заявления Украины, что в село Старомарьевка вооруженные силы страны не заходили.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Однако именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в заявлении пресс-службы ВСУ, которое появилось 26 октября.

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