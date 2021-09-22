"Привет" Банковой: как и зачем организовали покушение на первого помощника президента

Дата 22 сентября должна стать вторым Днём рождения для Сергея Шефира – первого помощника президента Владимира Зеленского.

Около 10:00 на Днепровском шоссе под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира / Коллаж "Сегодня"

Утром около 10:00 на Днепровском шоссе под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль чиновника. Жертв нет, огнестрельные ранения получил водитель. Правоохранители ввели операцию "Сирена" по розыску злоумышленников. Что известно о деталях происшествия и мотивах злоумышленников, в одном материале собрала редакция сайта "Сегодня".

Около 18 выстрелов в правый бок иномарки: ранен водитель

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Огонь открыли в момент, когда машина выезжала из села Лесники. Стреляли из автоматического оружия калибра 7,62. Всего осуществили около 10 выстрелов в правый бок иномарки.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания". Советник главы государства, который сидел на заднем пассажирском сидении, не пострадал.

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Автомобиль первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира расстреляли близ села Лесники

Сам Сергей Шефир вскоре прокомментировал обстрел своего авто. Отвечая на вопрос ведущих "Украина 24", чиновник подчеркнул, что водитель "по-геройски себя повел, потому что ощущения не из приятных". Также добавил, что не может объяснить мотивы злоумышленников:

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец: поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немного. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, сообщил куда следует. Правоохранительные органы среагировали очень оперативно".

Советник Зеленского опроверг слухи в сети о том, что якобы покушение на него могло стать результатом конфликтов внутри команды президента.

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Первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир опроверг слухи о том, что покушение могло стать результатом конфликтов внутри команды.

Возбуждено уголовное дело, но у следствия несколько версий

Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на чиновника. Речь идет, в частности, о нападении, связанном с государственной деятельностью Шефира, с целью давления на высшее руководство государства, а также для дестабилизации политической ситуации в стране.

"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.

Отреагировала и генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль", – написала она.

Генпрокурор Ирина Венедиктова: "Автоматная очередь прошила автомобиль" / Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, в Офисе Генерального прокурора сообщили об открытии уголовного производства по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

"По факту покушения на убийство первого помощника Президента Украины путем обстрела его автомобиля в Киевской области начато уголовное производство (ст. 15, ч. 2. ст. 115 УК Украины). По предварительным данным, около 11:00 неустановленные лица на дороге между селами Лесники и Ходосовка Киевской области с применением неустановленного огнестрельного оружия обстреляли автомобиль "Ауди", в котором находился первый помощник Президента Украины. Первый помощник Президента Украины не пострадал, ранен водитель".

Но позже президент выразил сомнения в том, что стрелки будут найдены. Но сказал, что правоохранителям ничего не мешает это сделать.

На Банковой готовят сильный ответ: "Это вызов! Мы его принимаем"

Одним из первых ситуацию прокомментировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В кулуарах Верховной Рады он рассказал журналистам о состоянии Шефира:

"Сам Сергей Шефир – целый. Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место. И по состоянию на сейчас, проводится спецоперация по городу "Перехват" и, конечно, расследование ситуации. Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно в него, а попали в водителя. Есть две версии – это мое мнение как "неспециалиста". Учитывая много случаев, когда он ездит сам (за рулем. – Ред.), то просто через стекло могли не видеть – возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали".

"Возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали", – Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Тот факт, что Шефир не пользовался охраной и нередко сам садился за руль, сайту "Сегодня" сообщили источники в УГОУ:

"Обстрел мог быть актом запугивания либо давления по бизнес-причинам или же политическим мотивам".

Как пишет Украинская правда, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что покушение тщательно планировалось:

"Снайпер, стрелявший по машине первого помощника президента Сергея Шефира, делал это из заранее подготовленного места. Предварительно вам скажу, что это была "лежка" (подготовленное место снайпера). То есть человек, который стрелял, делал это лежа. И с той стороны (противоположной к снайперу) стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны".

Cоветник руководителя ОП Михаил Подоляк уверен, что покушение тщательно планировалось / Фото: facebook.com/mpodolyak2

Подоляк рассказал, что машина Шефира была не бронированной. В ОП расценивают нападение как целенаправленную попытку запугать команду. Кроме того, по мнению Подоляка, есть много групп, которые бы хотели таким образом влиять на власть:

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для задержания преступников".

Президента Украины Владимира Зеленского новость о покушении на помощника застала ночью. Сейчас он пребывает с рабочим визитом в США: у него запланировано выступления на Генассамблее ООН. Сразу после спича глава государства собирается возвращаться в Украину. Об этом Зеленский заявил в видеообращении:

"Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю пока. Какие это силы, могут быть внутренние, могут быть внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не повлияет, на тот курс, который я выбрал со своей командой – к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими, влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот. Потому что этот мандат, мандат на изменения, мне дал народ Украины".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению Шефира будут отвечать за содеянное по закону. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

"Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон", – написал Ермак.

Глава ОП Андрей Ермак: "Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем" / Фото: https://www.president.gov.ua/

Глава ОП также призвал полицию и другие правоохранительные службы принять все необходимые меры для задержания нападавшего.

Что известно о состоянии здоровья водителя

Пострадавшего водителя зовут Иванько Александр Григорьевич, он 1963 года рождения. По информации правоохранителей шофёр получил три огнестрельных ранения, но после обстрела он проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать скорую помощь.

Раненый водитель автомобиля после обстрела проехал еще 5 км / Фото: pravda.com.ua

Глава МВД Денис Монастырскийотметил геройский поступок водителя:

"Укажу, что он еще до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно делались выстрелы".

По словам Монастырского, водитель Шефира таким образом помог следователю быстрее начать осмотр нужного участка территории.

Сообщается, что мужчина получил три огнестрельных ранения. Скорая помощь доставила его в "Феофанию", где он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, позже его прооперировали.

Водителя Шефира Александра Иванько Александр доправили на скорой помощи в "Феофанию" / Фото: inform-ua.info

Как сообщает издание СтранаUA, в комментариях журналистам Главный врач поликлиники "Феофания" Игорь Семенов, рассказал о состоянии водителя:

"Могу сказать, что состояние его стабильное, медицинскую помощь ему предоставили в полном объёме. Сейчас он находится в одном из отделений интенсивной терапии. Сейчас его жизни ничего не угрожает... Он приехал один без Сергея Шефира, сам Шефир за медицинской помощью к нам не обращался. Могу только сказать, что все ранения Иванько получил в область ног".

Подробности диагноза, который поставили пострадавшему Иванько, врач раскрывать отказался, ссылаясь на тайну следствия.