Давид Арахамия рассказал, как произошло нападение на Сергея Шефира

Сегодня, 22 сентября, произошло покушение в Киевской области на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Пострадавший уверен, что стреляли именно в него, хотя ранен только водитель авто, в котором передвигался политик.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".
"Было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, водитель получил три ранения огнестрельных. Сам Сергей Нахманович – целый", – сказал он.
Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место. И по состоянию на сейчас по городу проводится спецоперация перехвата и, конечно, расследование ситуации.
"Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно по нему, а попали по водителю. Есть две версии – это мое, не специалиста мнение. Учитывая много случаев, когда он ездит сам, просто через стекло не видеть – возможно, его спутали с водителем, возможно просто не попали", – добавляет он.
Что известно о Сергее Шефире?
Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.
- Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
- Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
- В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
- 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
- Шефира считают одним из самых близких людей президента.
Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".