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Давид Арахамия рассказал, как произошло нападение на Сергея Шефира

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 12:44
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Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место – в городе введена спецоперация
Под Киевом обстреляли авто Сергея Шефира
Под Киевом обстреляли авто Сергея Шефира / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 сентября, произошло покушение в Киевской области на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Пострадавший уверен, что стреляли именно в него, хотя ранен только водитель авто, в котором передвигался политик.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

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"Было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, водитель получил три ранения огнестрельных. Сам Сергей Нахманович – целый", – сказал он.

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Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место. И по состоянию на сейчас по городу проводится спецоперация перехвата и, конечно, расследование ситуации.

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"Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно по нему, а попали по водителю. Есть две версии – это мое, не специалиста мнение. Учитывая много случаев, когда он ездит сам, просто через стекло не видеть – возможно, его спутали с водителем, возможно просто не попали", – добавляет он.

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

  • Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
  • Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
  • В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
  • 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
  • Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

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