Это вызов! Мы его принимаем – Ермак о покушении на Шефира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал покушение на советника Зеленского

22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира будут отвечать за содеянное по закону.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон", – написал Ермак.

Глава ОП также призвал полицию и другие правоохранительные службы принять все необходимые меры для задержания нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", – отметил Ермак.

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Что известно о покушении