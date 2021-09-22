Это вызов! Мы его принимаем – Ермак о покушении на Шефира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира будут отвечать за содеянное по закону.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон", – написал Ермак.
Глава ОП также призвал полицию и другие правоохранительные службы принять все необходимые меры для задержания нападавшего.
"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", – отметил Ермак.
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Что известно о покушении
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.