Це виклик! Ми його приймаємо – Єрмак про замах на Шефіра

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував замах на радника Зеленського

22 вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя першого помічника голови держави Сергія Шефіра відповідатимуть за скоєне згідно із законом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", – написав Єрмак.

Глава ОП також закликав поліцію та інші правоохоронні служби вжити всіх необхідних заходів для затримання нападника.

"Злочинець повинен бути притягнутий до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками і замовниками", – зазначив Єрмак.

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