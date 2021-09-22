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Це виклик! Ми його приймаємо – Єрмак про замах на Шефіра

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 вересня, 16:35
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував замах на радника Зеленського
22 вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
22 вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя першого помічника голови держави Сергія Шефіра відповідатимуть за скоєне згідно із законом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", – написав Єрмак.

Глава ОП також закликав поліцію та інші правоохоронні служби вжити всіх необхідних заходів для затримання нападника.

"Злочинець повинен бути притягнутий до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками і замовниками", – зазначив Єрмак.

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Що відомо про замах

  • Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

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