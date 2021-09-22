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Покушение на Сергея Шефира: ранен водитель

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 11:16
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Неизвестные открыли огонь по авто Шефира – правоохранители ввели операцию "Сирена" и ищут злоумышленников
Злоумышленники стреляли в авто советника президента
Злоумышленники стреляли в авто советника президента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате ранен водитель машины, сам чиновник не пострадал.

Об этом сообщил нардеп Евгений Шевченко в своем Telegram.

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По его словам, ранили водителя, который получил три пули. Инцидент произошел вблизи села Лесники, что недалеко от Киева.

Пули повредили иномарку. Фото Нацполиции

Как пишет "Украинская правда", в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Нападающих сейчас ищут, правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Поврежденное авто. Фото Нацполиции

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