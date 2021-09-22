Замах на Сергія Шефіра: поранений водій

У Київській області стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. У результаті поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.
Про це повідомив нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram.
За його словами, поранили водія, який отримав три кулі. Інцидент стався поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.
Як пише "Українська правда", у машину здійснили постріли автоматною чергою. Нападників зараз шукають, правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
Що відомо про Сергія Шефіра?
Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.
- Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
- Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
- У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
- 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
- Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.
Нагадаємо, раніше на Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.