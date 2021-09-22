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Замах на Сергія Шефіра: поранений водій

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 11:16
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Невідомі відкрили вогонь по авто Шефіра – правоохоронці ввели операцію "Сирена" і шукають зловмисників
Зловмисники стріляли в авто радника президента
Зловмисники стріляли в авто радника президента / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. У результаті поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.

Про це повідомив нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram.

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За його словами, поранили водія, який отримав три кулі. Інцидент стався поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

Кулі пошкодили іномарку. фото Нацполіції

Як пише "Українська правда", у машину здійснили постріли автоматною чергою. Нападників зараз шукають, правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

Пошкоджене авто. фото Нацполіції

Що відомо про Сергія Шефіра?

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Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

  • Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
  • Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
  • У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
  • 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
  • Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, раніше на Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїза. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.

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