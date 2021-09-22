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Будет сильный ответ! Зеленский возвращается в Киев из-за покушения на Шефира

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 сентября, 13:40
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В видеообращении после покушения на своего советника Зеленский назвал Сергея Шефира не только своим советником, но и близким другом
Владимир Зеленский из Нью-Йорка прокомментировал покушение на Сергея Шефира. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский из Нью-Йорка прокомментировал покушение на Сергея Шефира. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего советника Сергея Шефира. Сразу после выступления на Генассамблее ООН он вернется в Украину.

Соответствующее видеообращение президент опубликовал в Telegram.

"Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю пока. Какие это силы, могут быть внутренние, могут быть внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не повлияет, на тот курс, который я выбрал со своей командой – к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими, влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот. Потому что этот мандат, мандат на изменения, мне дал народ Украины", – сказал Зеленский.

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Что известно о Сергее Шефире?

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Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

  • Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
  • Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
  • В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
  • 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
  • Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

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