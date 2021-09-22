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Зеленскому доложили о покушении на Шефира

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
22 сентября, 12:21
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Публичную реакцию президента на событие озвучат вскоре
Покушение на Сергея Шефира
Покушение на Сергея Шефира

Новость об обстреле авто первого помощника застала президента Украины Владимира Зеленского во время рабочего визита в США, где глава государства выступит на дебатах Генассамблеи ООН.

"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", – сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

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Никифоров уверен, что виновным и причастным не удастся избежать наказания.

Покушение на Сергея Шефира

22 сентября около 10 утра было совершено нападение на авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Авто Шефира обстреляли вблизи села Лесники, что недалеко от Киева.

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В результате нападения пострадал водитель, сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке преступников.

По авто выпустили, предварительно, автоматную очередь. В корпус попало не менее 19 пуль. Пострадавший водитель был срочно госпитализирован.

В Офисе президента нападение назвали "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал две вероятные версии произошедшего. По его мнению, через стекло могли не видеть – возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали.

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