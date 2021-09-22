"Было жутковато, но водитель молодец!" – первые слова Шефира после покушения

Шефир уточнил, что версии о том, якобы нападение могло быть связано с конфликтами внутри команды президента – ложь

Авто Сергея Шефира обстреляли / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый советник президента Сергей Шефир прокомментировал обстрел своего авто. Он заявил, что это "было жутковато", но похвалил водителя.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

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Чиновник подчеркнул, что водитель его авто "по-геройски себя повел, потому что ощущения не из приятных".

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец: поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немного. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, сообщил куда следует. Правоохранительные органы среагировали очень оперативно", – сказал помощник Зеленского.

Шефир уточнил, что остановил карету скорой помощи прямо на дороге и попросил медиков о помощи.

Какие мотивы нападения?

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Сергей Шефир опроверг слухи в Сети о том, якобы покушение на него могло стать результатом конфликтов внутри команды Зеленского.

"Уже слышал несколько версий по телевизору, идиотских, извините меня. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано – это все фэйки", – отметил Шефир.

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили больше 10 пуль.

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В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".