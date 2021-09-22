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Нападение на Сергея Шефира: стало известно о состоянии раненого водителя

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
22 сентября, 11:50
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Арахамия сообщил, что водитель получил три огнестрельных ранения

Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который получил огнестрельные ранения, был срочно госпитализирован в больницу "Феофания".

Как сообщили в эфире канала "Украина 24", водитель в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что водитель получил три огнестрельных ранения.

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Покушение на Сергея Шефира

Сегодня, 22 сентября, стало известно о нападении на авто первого помощника президента Украины. Нападение произошло вблизи села Лесники, что недалеко от Киева.

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В результате нападения пострадал водитель, сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке преступников.

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