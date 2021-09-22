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"Или перепутали с водителем, или не попали" – Арахамия назвал две версии покушения на Шефира

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть Богдан Аминов Богдан Аминов Руководитель раздела "Власть"
22 сентября, 12:02
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Сергей Шефир в шоковом состоянии и убежден, что нападающий целился именно в него, рассказал Давид Арахамия
Давид Арахамия: "У меня есть две версии произошедшего". Фото: коллаж "Сегодня"
Давид Арахамия: "У меня есть две версии произошедшего". Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал свое видение того, что произошло во время нападения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. По его мнению, нападающий мог или спутать Сергея Шефира с водителем, либо не попасть.

"Сам Сергей Шефир – целый. Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место. И по состоянию на сейчас проводится спецоперация по городу "Перехват" и, конечно, расследование ситуации. Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно в него, а попали в водителя. Есть две версии – это мое мнение как "неспециалиста". Учитывая много случаев, когда он ездит сам (за рулем. – Ред.), то просто через стекло могли не видеть – возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали", – рассказал Давид Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, сам чиновник не пострадал.

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

  • Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
  • Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
  • В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
  • 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы работы главы государства.
  • Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, ранее на Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза. Он получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.

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