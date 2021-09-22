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"Було моторошно, але водій молодець!" – перші слова Шефіра після замаху

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 14:22
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Шефір уточнив, що версії про те, нібито напад міг бути пов'язаний з конфліктами усередині команди президента – брехня
Авто Сергія Шефіра обстріляли
Авто Сергія Шефіра обстріляли / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший радник президента Сергій Шефір прокоментував обстріл свого авто. Він заявив, що це "було моторошно", але похвалив водія.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

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Чиновник підкреслив, що водій його авто "по-геройськи себе повів, бо відчуття не з приємних".

"Не розумію причин. Розумію, що їхали, пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я подзвонив у поліцію, міністру МВС, повідомив куди слід. Правоохоронні органи зреагували дуже оперативно", – сказав помічник Зеленського.

Шефір уточнив, що зупинив карету швидкої допомоги прямо на дорозі і попросив медиків про допомогу.

Які мотиви нападу?

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Сергій Шефір спростував чутки в Мережі про те, що нібито замах на нього міг стати результатом конфліктів всередині команди Зеленського.

"Уже чув кілька версій по телевізору, ідіотських, вибачте мене. Ніяких конфліктів у команді немає. Усе, що було до цього сказано – це все фейк", – зазначив Шефір.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

  • Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
  • Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
  • У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
  • 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
  • Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили більше 10 куль.

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Унаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

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