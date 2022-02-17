Украина объявила о создании нового трехстороннего формата

Союз включает Украину, Польшу и Великобританию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба презентовал 17 февраля создание нового стратегического союза трех государств. Договоренности об этом были достигнуты неделей ранее во время визитов в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Союз трех

"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата. Уже скоро на официальных сайтах наших внешнеполитических ведомств появится соответствующее совместное заявление трех стран. В нем идется в частности про то, что Великобритания и Польша будут стоять плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Польша и Великобритания будут помогать нам защищать нашу страну".

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Также, по словам Кулебы, в трехстороннем формате стороны сконцентрируют свои усилия на экономическом и торговом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией.

Об этом глава МИД Украины сообщил на брифинге, передает телеканал "Украина 24".