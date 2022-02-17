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Україна оголосила про створення нового тристороннього союзу

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17 лютого, 16:51
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Союз включає Україну, Польщу та Велику Британію
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував 17 лютого створення нового стратегічного союзу трьох держав. Домовленості про це були досягнуті тижнем раніше під час візитів до України прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького .

Про це глава МЗС України повідомив на брифінгу, передає телеканал "Україна 24".

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Союз трьох

"Ми маємо честь повідомити про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату. Незабаром на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств з'явиться відповідна спільна заява трьох країн. У ній йдеться зокрема про те, що Великобританія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Польща та Великобританія допомагатимуть нам захищати нашу країну" — сказав Кулеба.

Також, за словами Кулеби, у тристоронньому форматі сторони сконцентрують свої зусилля на економічній та торговельній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

Обстановка

  • Заява про новий союз з'явилася на тлі провокацій проросійських бойовиків на Донбасі та підготовки російських військ до вторгнення в Україну.
  • 10 лютого британський прем'єр Борис Джонсон засумнівався, що Кремль уже ухвалив рішення щодо подальших дій щодо України. За даними розвідки, російські війська продовжують рух.
  • Раніше стало відомо, що Великобританія та Німеччина домовилися продовжити роботу над комплексним пакетом санкцій проти Росії, який набуде чинності у разі повномасштабної воєнної агресії проти України.

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