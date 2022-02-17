Україна оголосила про створення нового тристороннього союзу

Союз включає Україну, Польщу та Велику Британію

У Києві великі очікування від співпраці з Лондоном / Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував 17 лютого створення нового стратегічного союзу трьох держав. Домовленості про це були досягнуті тижнем раніше під час візитів до України прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького .

Про це глава МЗС України повідомив на брифінгу, передає телеканал "Україна 24".

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Союз трьох

"Ми маємо честь повідомити про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату. Незабаром на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств з'явиться відповідна спільна заява трьох країн. У ній йдеться зокрема про те, що Великобританія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Польща та Великобританія допомагатимуть нам захищати нашу країну" — сказав Кулеба.

Також, за словами Кулеби, у тристоронньому форматі сторони сконцентрують свої зусилля на економічній та торговельній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

Обстановка

Заява про новий союз з'явилася на тлі провокацій проросійських бойовиків на Донбасі та підготовки російських військ до вторгнення в Україну.

10 лютого британський прем'єр Борис Джонсон засумнівався, що Кремль уже ухвалив рішення щодо подальших дій щодо України. За даними розвідки, російські війська продовжують рух.

Раніше стало відомо, що Великобританія та Німеччина домовилися продовжити роботу над комплексним пакетом санкцій проти Росії, який набуде чинності у разі повномасштабної воєнної агресії проти України.