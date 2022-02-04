Сообразили на двоих: Германия и Британия готовят новые санкции Путину

Главы правительств Великобритании и Германии обсудили российскую угрозу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорилилсь продолжить работу над комплексным пакетом санкций против России, который вступит в силу в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.

Тему санкций против РФ главы правительств Великобритании и Германии обсудили 4 января в ходе телефонного разговора, сообщает офис британского премьера.

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Они подчеркнули, что союзники должны донести до России "четкий и последовательный сигнал", в том числе о последствиях вторжения в Украину.

При этом Джонсон и Шольц согласились с важностью диалога с Россией и отметили, что будут стремиться использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

"Они договорились продолжить работу вместе с другими международными партнерами над комплексным пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы к немедленному вступлению в силу в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

Украина заручилась поддержкой Джонсона

Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили военную агрессию со стороны РФ. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

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По результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.

Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.