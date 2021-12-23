"Украина – не Россия": Яценюк ожидает от Зеленского адекватный ответ Путину

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на заявления президента России Владимира Путина, ответив публично в украинских и международных медиа.
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.
Требования к президенту
"Это должен быть не многочасовой марафон, а четкая и краткая лекция Путину на тему "Украина – не Россия ", – подчеркнул в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов.
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"Мы не единый народ! Когда в Киеве строили храмы, на месте Москвы волки на болотах завывали", – написал Яценюк.
Украинский выбор – это не "путинские медведчуки", подчеркнул политик: "Украинский выбор – это вступление в Европейский Союз и НАТО".
"Россия и Путин – международный преступник, а не посредник. Крым, Донецк, Луганск – это Украина. Мы защищали и будем защищать Украину! " – подчеркнул Арсений Яценюк.
Заявления Путина
- Во время своей традиционной пресс-конференции российский лидер отметил, что Украину "создал Ленин", когда формировал Советский Союз.
- Также он отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает.
- По мнению Путина, в данный момент Киев готовится осуществить новую военную операцию, а чтобы Кремль не помогал россиянам на Донбассе, якобы именно ради этого США и ЕС угрожают новыми санкциями.