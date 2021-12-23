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"Украина – не Россия": Яценюк ожидает от Зеленского адекватный ответ Путину

23 декабря, 18:41
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Президент Украины должен отреагировать на бред, который нес президент России во время пресс-конференции
От президента Владимира Зеленского сейчас ждут адекватный ответ на слова президента России / Коллаж "Сегодня"
От президента Владимира Зеленского сейчас ждут адекватный ответ на слова президента России / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на заявления президента России Владимира Путина, ответив публично в украинских и международных медиа.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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Требования к президенту

"Это должен быть не многочасовой марафон, а четкая и краткая лекция Путину на тему "Украина – не Россия ", – подчеркнул в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

"Мы не единый народ! Когда в Киеве строили храмы, на месте Москвы волки на болотах завывали", – написал Яценюк.

Украинский выбор – это не "путинские медведчуки", подчеркнул политик: "Украинский выбор – это вступление в Европейский Союз и НАТО".

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"Россия и Путин – международный преступник, а не посредник. Крым, Донецк, Луганск – это Украина. Мы защищали и будем защищать Украину! " – подчеркнул Арсений Яценюк.

Заявления Путина

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