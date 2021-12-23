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"Україна – не Росія": Яценюк очикує від Зеленського адекватну відповідь Путину

23 грудня, 18:41
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Президент України повинен відреагувати на маячню, яку ніс президент Росії під час пресконференції
Від президента Володимира Зеленського зараз чекають адекватної відповіді на слова президента Росії / Колаж "Сьогодні"
Від президента Володимира Зеленського зараз чекають адекватної відповіді на слова президента Росії / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський повинен негайно відреагувати на заяви президента Росії Володимира Путіна, давши відповідь публічно в українських і міжнародних медіа.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Вимоги до президента

"Це має бути не кількагодинний марафон, а чітка і коротка лекція Путіну на тему "Україна не Росія", – наголосив у Facebook прем’єр-міністр України 2014-2016 років.

"Ми не єдиний народ! Коли у Києві будували храми, на місці Москви вовки на болотах завивали", – написав Яценюк.

Український вибір – це не "путінські медведчуки", наголосив він: "Український вибір – це вступ до Європейського Союзу і НАТО".

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"Росія і Путін – міжнародний злочинець, а не посередник. Крим, Донецьк, Луганськ – це Україна. Ми захищали і будемо захищати Україну!" – підкреслив Арсеній Яценюк.

Заяви Путіна

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