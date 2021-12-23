"Україна – не Росія": Яценюк очикує від Зеленського адекватну відповідь Путину

Президент України повинен відреагувати на маячню, яку ніс президент Росії під час пресконференції

Від президента Володимира Зеленського зараз чекають адекватної відповіді на слова президента Росії / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський повинен негайно відреагувати на заяви президента Росії Володимира Путіна, давши відповідь публічно в українських і міжнародних медіа.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Вимоги до президента

"Це має бути не кількагодинний марафон, а чітка і коротка лекція Путіну на тему "Україна не Росія", – наголосив у Facebook прем’єр-міністр України 2014-2016 років.

"Ми не єдиний народ! Коли у Києві будували храми, на місці Москви вовки на болотах завивали", – написав Яценюк.

Український вибір – це не "путінські медведчуки", наголосив він: "Український вибір – це вступ до Європейського Союзу і НАТО".

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"Росія і Путін – міжнародний злочинець, а не посередник. Крим, Донецьк, Луганськ – це Україна. Ми захищали і будемо захищати Україну!" – підкреслив Арсеній Яценюк.

Заяви Путіна