Украина готовится к кибератаке – СМИ назвали самые опасные цели для удара

Еще один план Путина по дестабилизации ситуации в нашей стране

Кремль рассматривает не только вариант военного вторжения / Коллаж "Сегодня"

Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, она также готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.

Об этом сообщает американское издание New York Times.

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Что известно

"США и Великобритания не афишируя направили в Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента России Владимира Путина в давлении на бывшую советскую республику. Вторжение 175 000 военнослужащих, которых он собрал на границе, может не произойти. Однако могут быть кибератаки, которые разрушают электросети, банковскую систему и другие критически важные элементы экономики и правительства Украины", – пишет New York Times.

Американские журналисты пишут, что российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, хотя до недавнего времени она велась на низком уровне. Сейчас американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц она заметно активизировалась.

Агрессия России