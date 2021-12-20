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Украина готовится к кибератаке – СМИ назвали самые опасные цели для удара

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 декабря, 22:34
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Еще один план Путина по дестабилизации ситуации в нашей стране
Кремль рассматривает не только вариант военного вторжения / Коллаж "Сегодня"
Кремль рассматривает не только вариант военного вторжения / Коллаж "Сегодня"

Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, она также готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.

Об этом сообщает американское издание New York Times.

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Что известно

"США и Великобритания не афишируя направили в Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента России Владимира Путина в давлении на бывшую советскую республику. Вторжение 175 000 военнослужащих, которых он собрал на границе, может не произойти. Однако могут быть кибератаки, которые разрушают электросети, банковскую систему и другие критически важные элементы экономики и правительства Украины", – пишет New York Times.

Американские журналисты пишут, что российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, хотя до недавнего времени она велась на низком уровне. Сейчас американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц она заметно активизировалась.

Агрессия России

  • По данным британского таблоида Daily Star, британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества.
  • 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
  • Министр обороны Алексей Резников объяснил, как сорвать нападение РФ на Украину. Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в головах у "российских вождей".
  • На брифинге с президентами Украины и Литвы президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок в отношении РФ. Уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

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