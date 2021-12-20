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Дуда назвал условие, как угомонить Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 14:58
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Безопасность Украины – фундаментальный вопрос, сказал президент Польши
Анджей Дуда (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Анджей Дуда (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок в отношении РФ. По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

Об этом польский лидер сказал на брифинге с президентами Украины и Литвы.

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"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", – сказал Дуда.

ЕС и США поддерживают Украину

  • Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила ужесточить санкции против РФ. По ее словам, в случае российского вторжения в Украину главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.
  • США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • Кроме того, Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава ЕК напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".

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