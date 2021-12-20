Дуда назвал условие, как угомонить Путина

Безопасность Украины – фундаментальный вопрос, сказал президент Польши

Анджей Дуда (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок в отношении РФ. По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

Об этом польский лидер сказал на брифинге с президентами Украины и Литвы.

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"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", – сказал Дуда.

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